Нестор Шуфрич: Нету большего удовольствия, чем наблюдать по ТВ, как оранжевые мутузят друг друга

УНИАН взял интервью у министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, известного деятеля СДПУ(о) Нестора Шуфрича

ЗА МАРОДЕРСТВО В ЗОНЕ БУДУТ ДАВАТЬ ДО ПЯТИ ЛЕТ

Нестор Иванович, как вам работается министром? Было мнение, что Ваше назначение это – пинок оранжевым и благодарность Януковича за ваше хорошее поведение на президентских выборах 2004 года.

Если говорить о подарке за хорошее поведение, то в таком случае можно было бы провести исторические параллели с Давидом Важаевичем Жванией, Юрием Витальевичем Луценко, Виктором Ивановичем Балогой. Но я не буду проводить, я напомню, что, шесть лет занимался бюджетной политикой. С 1998 года как народный депутат я активно сотрудничал именно с МинЧС, занимаясь закарпатскими паводками. Я был заместителем председателя бюджетного комитета Верховной Рады четвертого созыва, являясь, как бы противовесом Турчинову и Порошенко, занимаясь там, в частности, и организацией работы МинЧС. Виктору Федоровичу я благодарен, так же, как и друзьям из Партии регионов. Да и социалисты, с которыми мы долгое время были по разные стороны баррикады, всегда действовали созидательно. Сегодня команда работает. И сегодняшний Кабмин – это соратники.

Какие задачи для МинЧС вы считаете первоочередными? Нужно стабилизировать структуру самого министерства, за последние два года к нему что-то добавляли, потом что-то отнимали. Для структуры министерства это было не очень здорово. Мы внимательно изучаем, что было реорганизовано, что отобрано. Обеспечение эффективности структуры – одна из важных задач МЧС.

Мы должны в кратчайшие сроки реанимировать строительство тех объектов, которые были заморожены. Это касается и хранилища ядерных отходов – подчеркиваю: исключительно для отработанного ядерного топлива первого, второго и третьего реактора Чернобыльской АЭС и никаких других. Это и продолжение строительства завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Планируется продолжение строительства аналогичного завода по переработке твердых ядерных отходов и начало строительство саркофага над объектом «Укрытие» на ЧАЭС. Это что касается Чернобыльских программ. Есть еще одна проблема, на которую мне во многом открыли глаза представители СМИ. Мы должны бороться с мародерством в Чернобыльской зоне. И я благодарен правительству и Министерству юстиции за поддержку нашей совместной с министром внутренних дел Цушко инициативы о введении уголовной ответственности за вывоз любых предметов, материалов и растений из зоны. В том числе и того, что может быть использовано в качестве продуктов питания: грибов, ягод, рыбы. Все это, скорее всего, присутствуют на рынках Киева. После введения этого закона – а я полагаю, это произойдет в ближайшие недели – мы изменим ситуацию. Законом впервые вводится уголовная ответственность за вывоз любых материалов из зоны. Естественно, при этом проводится конфискация велосипедов, мопедов, машин, на которых заехали в зону.

Еще один блок – вопросы обеспечения защиты граждан. Мы должны модернизировать и увеличивать наши технические возможности. Уже принято решение о создании санитарной авиации, которая будет работать в жесткой координации с Министерством здравоохранения. Кроме этого, мы сняли с приватизации и реанимировали производство пожарной спецтехники на Черниговском заводе «Пожспецмаш». Я вообще был крайне удивлен, когда узнал, что завод хотели приватизировать. Это притом, что есть необходимость замены парка пожарной техники и оборудования на восемьдесят процентов. Мы постараемся вернуться к возобновлению этого производства, используя отечественные шасси. Далее, хотим расширить возможности пожарной авиации, у нас есть четыре самолета, и мы увеличиваем их количество до семи-восьми с созданием вертолетного парка пожарной авиации. Также будем способствовать вместе с Минздравом развитию медицины катастроф.

Судя по планам, Вы хотите пробыть на этой должности очень долго?

Да нет, это все программа 2007 года. И надеюсь, она будут осуществлена в этом году. Более того, МинЧС задействовано в программе утилизации боеприпасов на территории Украины, причем не только в Новобогдановке, где об утилизации не может быть и речи. Там мы вынуждены уничтожать боеприпасы. И самое неприятное, что программа, предложенная нашим министерством, хотя в ней не было ничего нового (программа была разработана еще правительством Януковича – под руководством Андрея Клюева – в 2004 году), я просто ее реанимировал, потому что в 2005-м и первой половине 2006-го кому-то пришло в голову заработать на Новобогдановке, и закончилось это трагедией августа 2006 года. И сегодня принято решение боеприпасы в Новобогдановке уничтожить, причем уничтожаем мы их в десять раз дешевле, чем предлагали нам это иностранные специалисты. Это технологию разработали наши саперы и пиротехники. Когда меня спрашивали, почему ваши саперы работают в Новобогдановке, а саперы Минобороны работают за границей, – я хотел бы ответить: считаю самым оптимальным скоординировать усилия моего ведомства и Минобороны, а не соревноваться с кем бы то ни было. Это задача, которая должна быть решена. Обратите внимание, что по вопросам в Новобогдановке и в трагедии, которая имела место на корабле «Одиск», сотрудничество с Министерством обороны и ВМФ Украины было эффективным.

На сегодня разработана программа утилизации боеприпасов. И я уверен, мы реализуем и эту программу.

Давайте возвратимся к истории ядерных отходов...

Подчеркиваю: на территории Чернобыльской зоны никаких других отходов, кроме как с первого, второго, третьего и, естественно, четвертого реактора, который сегодня находится под укрытием, хранить не предусматривается. Рассказы о том, что в Чернобыль свезут отработанное ядерное топливо – беспочвенны.

Более того, есть соглашение с Россией, что мы сможем получать и вывозить ядерное топливо после его отработки. Украина за это платит, но если там есть условия для хранения топлива, то лучше его вывозить, а не нагромождать у себя.

ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ, ЗА НЕГО БЕСПЛАТНО ПОРАБОТАЕТ ПАРЛАМЕНТ

Как Вы считаете, когда будет поставлена точка в законе о Кабинете министров?

Точка поставлена. Мы продолжаем диалог, поскольку хотим продемонстрировать, что готовы разговаривать и искать компромисс. Проблемы в законе нет, он отражает изменения в Конституцию, внесенные 8 декабря 2004 года. Напомню, тогда с нами за него голосовали и Роман Зварыч, и Петр Порошенко, и Роман Безсмертный, и Юра Луценко, который сегодня носится с какими-то отрядами то ли вооружений, то ли разоружений. То к нему миллион придет, то десять тысяч, то сто тысяч.

Есть изменения в Конституцию. Власть у Виктора Андреевича отобрали 8 декабря 2004 года его же соратники. Вы считаете, что мы наступаем на права Президента?

Скажите, в чем?

Кандидатуру премьера в парламент вносит Президент. В Конституции не сказано, что он обязан это сделать в течение двух недель. Но сказано, что это исключительно его право и ничье больше...

Коалиция вносит кандидатуру премьера, но Президент подает. Это его конституционная обязанность. На мой взгляд, как одного из авторов изменений в Конституции, эту почетную обязанность у Президента вообще надо отобрать, мы в 2004-м явно переоценили институт Президента, эта норма вызывает ситуацию, когда неправильно воспринимается законодательное поле в целом и обязательства перед Конституцией в частности. Есть обязанность подать – он подает. И если он этого не делает, предположим, в течение еще сорока пяти дней, то новоизбранный парламент может быть распущен. Поэтому норму жестко выписали: Президент подает. Кстати, вы заметили, как быстро принимает Президент решение относительно Огрызко после того, как закон вступил в силу? Мы не сделали ничего нелогичного, мы не отобрали право подавать, мы не стали угрожать импичментом, не написали, что это может стать причиной отставки, просто зафиксировали срок в пятнадцать дней, кстати, установленный действующей Конституцией. Ну а если Президент не хочет подавать, то парламент совершенно бесплатно делает за него его работу. Ну и что, задержался Президент, подчеркиваю, не Ющенко, а просто Президент на рыбной ловле, охоте или пасеке, ну не успел… Всякое бывает. Парламент обезопасил общество от нездоровых промедлений.

Или еще вот я рыдаю от фразы «узурпировали власть»…

Так же беспардонно, как «Наша Украина» стала пытаться отменить реформу, вы с Лавриновичем урезаете полномочия Президента…

Да нет же, этим законом отрегулированы отношения. Этот закон стимулирует любого Президента, независимо от того, кто находится на этом посту, ходить на работу и оперативно принимать решения.

Да, закон регламентирует. Но подумайте, в любом трудовом контракте есть срок исполнения работы. Это своего рода трудовой контракт между парламентом и Президентом.

Еще говорят: Ющенко теперь не балансирует власть. А он и не должен ее балансировать. Это не функция главы державы – балансировать власть, функция главы державы – на время кризиса назначить досрочные выборы. Выступить арбитром, действующим по строго выписанным правилам. То, что нам пытаются представить как баланс власти, – это двоевластие. И не исключаю, что попытки Секретариата Президента ввести в стране двоевластие заставит коалицию пойти дальше и предлагать другие инициативы в отношении совершенствования нынешних изменений в Конституцию, где и функции назначения губернаторов, и функции назначения министра иностранных дел будут переданы правительству. Это правильно, потому что правительство не сможет эффективно проводить внутреннюю политику, не имея возможности формировать политику внешнюю. Ни один европейский Президент не имеет таких полномочий, кроме Путина и Лукашенко. А среди всех европейских президентов у Ющенко самые большие полномочия. Сравните с Качинским в Польше и Наполитано в Италии. Но это президентские республики.

У меня есть частное мнение, что даже имеющиеся у нашего Президента полномочия – лишние. И если реформа будет совершенствоваться, я уверен, что Президент лишится права подавать министра иностранных дел и права назначать губернаторов. Это ведь органичные функции Кабмина. Кроме того, мне кажется, что мы облегчим Президенту жизнь, это ведь то, к чему он сам стремится.

И что, министр юстиции уже над этим работает?

Насколько мне известно, над этим работает группа депутатов. Заканчивая спор, скажу: закон про Кабинет министров является прямым отождествлением норм действующей Конституции после 8 декабря 2004 года.

Об узурпации не может быть и речи, поскольку власть не может быть узурпирована коллективно. В таком случае мы можем говорить, что власть узурпирована в большинстве парламентских демократий Европы.

Мы не можем допустить двоевластия, поскольку это в итоге приведет к хаосу и не исключено, что к кризису. Единственным балансом является соотношение власти и оппозиции, а не должность Президента. Оппозиция – это баланс для власти, другого баланса нигде в демократическом мире не придумали. Должность Президента уважительна, почетна, но в то же время маловлиятельна в Европе. Так же должно быть у нас.

Конечно, отдельные руководители Секретариата очень хотят быть похожими на своих влиятельных предшественников, которые возглавляли Администрацию Президента. Но, во-первых, они умом не выходят, а во-вторых, конституционные полномочия не те. Поэтому, ребята, давайте жить дружно, в рамках своих конституционных полномочий. И в вопросе к закону о Кабмине поставлена точка.

Такое впечатление, что у разных представителей "донецкого" политикума разные мнения. Раиса Богатырева призывала: давайте сядем, вместе с Президентом поработаем над всем комплексом законов: о Кабмине, об СНБО, о Президенте. Вы же, похоже, решили не панькаться, а плавно переводить страну в премьерскую республику...

Коалиция всегда готова к диалогу: и Раиса Васильевна, и Александр Александрович Мороз, и Виктор Федорович Янукович. Сколько раз мы демонстрировали такую готовность! Во время возложения цветов к памятнику Грушевского 22 января состоялся разговор между Януковичем, Морозом и Балогой. Договорились сесть за стол и все еще раз обсудить по закону. Но в тот же день следует решение Мукачевского суда. И что это? Ведь если бы мы хотели опубликовать, мы бы опубликовали закон в день его подписания, никто ни с кем бы, как вы выразились, не панькался… Тем не менее было продемонстрировано желание говорить, возможно, что-то смягчить, что-то уточнить. Но вечером мы получаем решение Мукачевского суда. Если хотите диалог, то пусть будет диалог, а не затягивание процесса, чтобы потом элементарно кинуть участников переговоров. Извините, с нами так, то есть кинуть, не получиться, мы не БЮТ или «Пора».

Но я во многом списываю эти проблемы на руководство Секретариата. За четыре месяца руководства Виктора Балоги произошла куча кризисов, скандалов, было едва ли не прямое приказание Секретариата сорвать поездку премьера в Америку, отставка Тарасюка, многое другое, что в итоге привело к падению рейтинга Ющенко. Нынешние шесть процентов рейтинга Президента, извините, это даже не Кучмины шесть процентов, ведь они получились в результате одиннадцати лет президентства.

А до Балоги Ющенко имел 14% поддержки в обществе и 210 депутатских штыков в парламенте. А теперь только ленивый не преодолеет вето Президента.

Кстати, о влиятельном предшественнике Балоги (речь о Викторе Медведчуке, руководившем Администрацией Леонида Кучмы)… Говорят, что он о чем-то договаривается с Юлией Владимировной?

Это – неправда. К сожалению или к радости, но это неправда.

А как вообще поживает СДПУ(о) после серьезного провала на парламентских выборах?

Она остается серьезной, пусть даже, внепарламентской партией. Но там будут определенные трансформационные процессы. Скажу, что многие процессы, которые расценивались как демократические, без Медведчука были бы невозможны.

Один из советников Президента сказал интересную фразу: успех «донецкой» власти зависит от того, приняла ли она ценности Оранжевой революции. Он говорит, что, когда слушает Януковича, ему кажется, что она их приняла, а когда Азарова – что она встала на путь реставрации кучмизма. Как Вы прокомментируете реставрацию свободных экономических зон и старых схем возврата НДС? Вы согласны, что в Донецке самый большой промышленный и экспортный потенциал? Делить НДС на двадцать шесть равных частей было бы некорректно. И с тех пор, как из Киева перестали экспортировать дутые пустые ящики, то компенсация НДС за реальный металл пошла реальному производителю. Если загрузили десять тысяч тонн арматуры, то эта арматура реально уплыла за границу. А в Киеве загрузили маленький ящик, запечатали и сказали, что это очень важный продукт стоимостью сто миллионов гривен, который делся неизвестно куда, а его экспортеры получили двадцать миллионов гривен НДСа. Такое было. Главные экспортеры получают большую часть компенсации НДС.

Кстати, это не только Донецк, но и Полтава, являющаяся крупным экспортером зерна.

Что касается зон, я знаю, что реанимированы те из них, где реально находились производства. На Закарпатье концерн «Ауди» вложил сотни миллионов евро, и за один день их лишили всей производственной программы. Так давайте сейчас дадим людям работать, а потом будем делать, как вы говорите: инвентаризировать и закрывать тех, кто злоупотребляет. Вы говорите, что не так кур завозят, не так потрошат. Разберитесь, пошлите сигнал, сделайте обращение в прокуратуру, а потом мы будем разбираться, были ли куры вообще (имеется ввиду – беспошлинный ввоз американских окорочков в СЭЗы. – Авт.) Закарпатская СЭЗ очень пострадала после отмены зон, и правительству, которое отменяло постановление, надо отдать должное, они признались, что погорячились.

Идем дальше: нам на шею повесили тарифы. Эта проблема была заложена в нормативных документах правительства Еханурова. Мы уже получили следствие. Заметьте, не входя в конфликт с органами местной власти, за исключением Киева, где Минюст жестко запретил регистрировать тарифы, Генпрокуратура пересматривает тарифы в целом ряде городов, включая Днепропетровск. Специалисты выехали, начали обсчитывать, проверять: через прокуратуру, Минюст, другие контрольные органы стали предупреждать: вы не имеете права так поднимать тарифы. И местные власти стали пересматривать в сторону уменьшения.

Единственная наша ошибка: мы не умеем делать паблисити нашей работы. Мы, к примеру, не сумели довести до людей, что наш бюджет социальный. Потому что соотношение минимальной зарплаты и прожиточного минимума для работающих – самое высокое за все годы независимости.

Мы получили бюджет с семимиллиардной дырой (вице-премьер Николай Азаров в сентябре заявлял, что расходы, связанные недофинансированием бюджета в 2006 году составляют семь миллиардов гривен. – Авт). И закрыли его на сто четыре процента. Мы справились с этой задачей. При этом обратите внимание: цены перестали расти на основные продукты потребления.

Именно наша команда показала лучшие социально-экономические показатели.

Я ПРОСТО УМИЛЯЮСЬ ВО ВРЕМЯ ЭФИРОВ, КОГДА ДИСКУТИРУЮТ ОРАНЖЕВЫЕ

Верите ли в возможность досрочных выборов?

Вы верите, что Мороз или Симоненко выйдут из антикризисной коалиции? Нет. Но идея созрела в чьих-то головах. Люди собираются в бойскаутские отряды, объявляя, что нас то ли миллион, то ли тысяча, то ли сто. Штатный советник Президента собирается с приходом весны, когда у него в голове распустятся «бруньки», идти стройной колонной вместе с Давидом Жванией, который за это платит, и Тарасом Стецькивым, к которому я искренне хорошо отношусь. Как политик, претендующий на креативность, я обещаю, что это будет весело. Это шапито какое-то.

Но давайте вспомним досрочные выборы 1994 года. Тогда не было никаких юридических оснований, но в то время страна переживала инфляцию в 10 тысяч процентов в год – и это был реальный кризис. У нас может быть другая ситуация. При стабильной экономической ситуации политики так достанут друг друга, что одни скажут: идем на выборы. А другие в конце концов скажут: черт с вами, хорошо, идем, но все – и парламент, и Президент, как в 1994 году, выходим из кризиса. И представляете, Виктор Андреевич со своими мизерными шестью процентами рейтинга идет на выборы?

Поэтому никогда досрочных выборов не будет. Ведь у них нет ни рейтинга, ни единства.

У нас в коалиции тоже есть вопросы и разногласия, которые мы решаем, при этом стараемся, чтобы о них никто не знал. А оранжевые вчера подписали сорок восьмую бумагу о единении, а потом выходят в телеэфир и убивают друг друга. Никто не способен дать мне большей морально-политической сатисфакции, чем дискуссии оранжевых. Я просто умиляюсь во время этих эфиров, когда они напрочь забывают о представителях антикризисной коалиции и начинают мутузить друг друга. И это, к сожалению или счастью, не наш уникальный талант их сталкивать лбами, это исключительно их талант грызть друг друга.

Состоится ли в продолжение Универсала очередной круглый стол с Президентом? Такое чувство, что он вам уже не нужен...

Вы сами оговорились и назвали Универсал – универсамом. Это слово «универсам» уже гуляет в журналистских кругах, в том числе и оранжевых. Ну не заставляйте меня давать оценки. Я изо всех сил стараюсь вести себя корректно.

Насчет встречи… Виктор Федорович сказал, пусть Президент приглашает, мы придем. Ющенко инициировал эту встречу. Но сейчас он ее перенес.

Если предположить, что вы принимаете свод законов, которыми вы хотите секвестровать полномочия Президента, то…

Не передергивайте. Не секвестровать, а привести в соответствие с действующей Конституцией.

...Будет ли Януковичу интересна должность Президента, который лишен права назначать губернаторов, подавать министра обороны и так далее, что вы еще там планируете?

Это вопрос к Виктору Федоровичу. Но ведь много выдающихся европейских политиков хотят быть президентами своих стран, имея полномочия несопоставимо меньшие, чем у нашего Президента. Например, Квасневский или Ширак. Можно пройтись по президентам других парламентских демократий. Мы ведь не всегда имена сможем вспомнить, но они – гаранты конституций в своих странах. Нередко значимость президентского поста зависит от того, кто его занимает. И в случае парламентских кризисов или кризисов власти Президент объявляет о досрочных выборах. Но Ющенко не распустил парламент, даже имея такое довольно спорное, но все же право.

Вы действительно считаете, что парламентская республика, в которую вы тянете страну, – это лучше, чем нынешнее устройство? Да. И это европейская модель. Она избавляет нас от настроений одного человека.

Лана Самохвалова