В Нашей Украине Шуфрича считают шизофреником

Я давно знаю Нестора Шуфрича, еще по Верховной Раде предыдущего созыва. Это, мягко говоря, человек оригинальный в самом худшем смысле этого слова”, - сказал народный депутат, член фракции “Наша Украина” Ярослав Кендзьор, комментируя последнее интервью министра МЧС агентству УНИАН.

“Даже будучи министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, он продолжает позволять себе абсурднейшие высказывания”, - считает Кендзьор.

“Говорить о том, что в законе о Кабинете министров нет никаких нарушений Конституции, дерзко и бессмысленно. Во-первых, вынести окончательное решение по поводу соответствия Основному закону отдельных норм закона о Кабинете министров может лишь Конституционный Суд. Во-вторых, такие вещи может говорить неофициальное лицо, а не человек, который является членом правительства, - подчеркнул народный депутат. - Тем более, что некоторые разногласия этого закона с Конституцией публично признавали и глава Верховной Рады Александр Мороз, и тот же премьер Янукович”.

“Поэтому я эти эпатажные высказывания не принимал бы во внимание. И советую всем не реагировать на всю эту шизофрению Шуфрича”, - заметил Ярослав Кендзьор.

Напомним, что министр по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич в интервью УНИАН сказал, что парламентская коалиция намеревается углублять конституционную реформу в направлении лишения Президента его полномочий. Он также подчеркнул, что не видит неконституционных положений в законе о Кабинете министров.

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