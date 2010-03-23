Губернатор думает, что скоро в Донецк будет летать весь мир

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что можно создать Единое экономическое пространство между странами СНГ на региональном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции.

По мнению губернатора, можно опробовать какой-либо пилотный проект на территории, охватывающей соседние области стран СНГ.

«Если у Украины и России, или, например, у Казахстана есть какая-то единая позиция, и отпилотировать (опробовать) ее на общегосударственном уровне нет пока возможности, то есть вариант - чтобы парламенты этих государств приняли решения о проведении пилотного проекта на территории, к примеру, Ростовской, Луганской и Донецкой областей», - сказал А.БЛИЗНЮК.

«Мы там делаем единое экономическое пространство. Это может быть в идеологии СЭЗов и ТПРов, могут быть логистические центры, таможенные терминалы – все то, что сейчас разъединено, рассыпано», - отметил он.

По мнению А.БЛИЗНЮКА, Донецкая область будет иметь от этого только положительный эффект.

«Если мы к этому созреем (к объединению регионов в ЕЭП – УНИАН), то вскоре у нас будет аэропорт (в Донецке – УНИАН), который будет хабом, и куда будет летать весь мир, с учетом тех предложений, которые мы сделали в этом направлении», - убежден А.БЛИЗНЮК, подчеркнув, что готов инициировать такой совместный проект.