Коммунисты выставили ПР последнее условие - иначе распад коалиции
Назначение ожидалось на прошлой неделе
На следующей пленарной неделе фракция Коммунистической партии намерена провести заседание, в ходе которого даст оценку кадровым назначениям нового президента и правительства. По мнению депутатов от КПУ, последние назначения, сделанные новой властью, не отвечают коалиционным договоренностям.
В частности это касается первой волны назначений на губернаторские должности, где все кандидатуры представлены исключительно Партией регионов.
|Леонид Грач
Соратница Грача Екатерина Самойлик предрекает, что если коалицианты не сработаются, придется идти на досрочные выборы. «Мое личное мнение: Партия регионов сейчас пытается узурпировать власть — это возмутительно», — констатирует она. Самойлик в свое время прочили пост министра образования, который в конце концов достался «регионалу» Дмитрию Табачнику.
В Блоке Литвина пока не намерены спешить с выводами, однако о проблемах внутри самой коалиции уже задумываются. «Могут возникнуть споры при формировании государственного бюджета, ведь все коалицианты будут пытаться втиснуть туда свои предвыборные обещания. А договоренности по кадрам пока соблюдаются», — так корректно оценил ситуацию депутат от Блока Литвина Сергей Гриневецкий. Он также безуспешно претендовал на должность губернатора Одесской области. В итоге пост руководителя области отошел «регионалу» Эдуарду Матвийчуку.
В Партии регионов о кадровых претензиях своих союзников по коалиции предпочитают ничего не говорить. «У меня такой информации (о кадровых разногласиях) нет. Абсолютно все решения согласовываются с другими членами коалиции», — заверил «регионал» Михаил Чечетов.