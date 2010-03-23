Коммунисты выставили ПР последнее условие - иначе распад коалиции

На следующей пленарной неделе фракция Коммунистической партии намерена провести заседание, в ходе которого даст оценку кадровым назначениям нового президента и правительства. По мнению депутатов от КПУ, последние назначения, сделанные новой властью, не отвечают коалиционным договоренностям.

В частности это касается первой волны назначений на губернаторские должности, где все кандидатуры представлены исключительно Партией регионов.

По информации « Дела », коммунисты выставили Партии регионов последнее кадровое условие, от которого зависит стабильность коалиции. Его суть сводится к тому, что главой Государственной таможенной администрации должен стать представитель фракции КПУ, глава комитета парламента по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Игорь Калетник. Его назначение на эту должность ожидалось еще на прошлой неделе, но до сих пор кадровое решение не принято. По мнению Леонида Грача, заминка может быть вызвана тем, что «регионалы» передумали отдавать эту должность коммунистам.

Соратница Грача Екатерина Самойлик предрекает, что если коалицианты не сработаются, придется идти на досрочные выборы. «Мое личное мнение: Партия регионов сейчас пытается узурпировать власть — это возмутительно», — констатирует она. Самойлик в свое время прочили пост министра образования, который в конце концов достался «регионалу» Дмитрию Табачнику.

В Блоке Литвина пока не намерены спешить с выводами, однако о проблемах внутри самой коалиции уже задумываются. «Могут возникнуть споры при формировании государственного бюджета, ведь все коалицианты будут пытаться втиснуть туда свои предвыборные обещания. А договоренности по кадрам пока соблюдаются», — так корректно оценил ситуацию депутат от Блока Литвина Сергей Гриневецкий. Он также безуспешно претендовал на должность губернатора Одесской области. В итоге пост руководителя области отошел «регионалу» Эдуарду Матвийчуку.

В Партии регионов о кадровых претензиях своих союзников по коалиции предпочитают ничего не говорить. «У меня такой информации (о кадровых разногласиях) нет. Абсолютно все решения согласовываются с другими членами коалиции», — заверил «регионал» Михаил Чечетов.