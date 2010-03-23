Правительство Азарова напоминает Яценюку кладбище

Депутат от НУНС Арсений Яценюк заявил, что его оппозиционное правительство будет создано до конца месяца.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

На вопрос, будет ли сформировано оппозиционное правительство Яценюка до конца марта, депутат ответил: "Конечно".

"Для меня сейчас создание этого оппозиционного правительства, а точнее правительства-2012, состоит в том, чтобы с самого низа попытаться поднять новое качество людей, нам нужны профессиональные люди", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, таких людей "можно найти исключительно вне стен парламента".

Вместе с тем депутат подчеркнул: "Чтобы это правительство было действенным, необходимо, чтобы у него было парламентское представительство". "Из депутатов будет создана часть правительства", - добавил он.

"Посмотрите на современный состав правительства. Ну такое впечатление часто, что на кладбище пришел. Это просто позапрошлый век", - считает Яценюк.

"Сейчас борьба еще идет за место в оппозиции. Это уже приведено к полному абсурду. Какие-то там 25 правительств, какие-то, откровенно говоря, просто смешные оппозиционные премьер-министры. И на этом Партия регионов просто устроила банкет", - подчеркнул он.

Украинская правда