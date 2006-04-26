Назначено точное время закрытия Верховной Рады

Согласительный совет лидеров фракций и групп парламента принял решение закрыть последнюю сессию Верховной Рады четвертого созыва, не рассматривая ни одного из предложенных спикером организационных вопросов, в том числе и приведение к присяге судей Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА Игорь СТОРОЖУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в начале Согласительного совета В.ЛИТВИН сообщил, что в ВР обратились многие народные депутаты с просьбой досрочного прекратить их полномочия в связи с избранием их мэрами городов и депутатами местных советов.

Также, по словам В.ЛИТВИНА, на своих освобождениях настаивали председатель Высшего хозяйственного суда Украины Дмитрий ПРИТЫКА и председатель Верховного Суда Украины Василий МАЛЯРЕНКО.

Кроме того, спикер предлагал сегодня привести к присяге судей Конституционного Суда Украины, назначенных главой государства и съездом судей.

В 13.00 состоится закрытие работы Верховной Рады Украины четвертого созыва.