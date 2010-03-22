Под ВР общественные организации будут требовать от ВР назначить местные выборы
Гражданская кампания «Форум спасения Киева», народное движение «Третья Республика», Альянс «Майдан», общественное объединение "Львовская община", общественные организации «Общественный Форум Ивано-Франковска», «Сила страны», «Киевляне, объединяемся» 29 марта 2010 года с 9.00 проведут пикетирование Согласительного совета Верховной Рады Украины (ул. М. Грушевского, 18/2) с требованием назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 27 июня 2010 года.
Активисты гражданских движений призывают все общественные организации страны и всех граждан, неравнодушных к судьбе государства, присоединиться к пикетированию Верховной Рады и выступить с требованием внести в повестку дня проект постановления ВР (регистр. № 6077), поданного 17 февраля 2010 года внефракционными депутатами Владимиром КАПЛИЕНКО и Геннадием ЗАДЫРКО.
Общественные организации поднимут волну общественного сопротивления, выступая под лозунгами: «ДАЁШЬ местные перевыборы 27 июня 2010 года!!!», «Мэров-коррупционеров и депутатов-мародёров – ВОН!!!», «Отмена местных выборов – консервирование зла и стабилизация беззакония», «Узурпаторы – отменители выборов – NO PASARAN!», «Отмена местных выборов – циничное глумление над демократией», «Не допустим передачи депутатских мандатов по наследству!».
Гражданские движения решительно осуждают постановление Верховной Рады Украины № 1889-VI об отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, которое считают «циничным глумлением над демократией», так как в статье 141 Конституции Украины указано, что сельские, поселковые и городские председатели избираются сроком на четыре года. При этом последние выборы состоялись 26 марта 2006 года, а мэры и депутаты приступили к своим обязанностям в апреле 2006 года. Таким образом, даже назначение даты выборов на 30 мая 2010 года неконституционным путём продлевает их полномочия на несколько месяцев.
«Худшие прогнозы подтверждаются: отсутствие массовых акций протеста и попустительство действиям пришедшей к власти Партии регионов может привести к тому, что местных выборов в ближайшие годы не будет вообще. Подтверждение тому – недавнее заявление народного депутата от ПР Владимира ВЕЧЕРКО, который предложил провести местные выборы вместе с парламентскими в конце 2012 года. Кроме того, местных выборов не хотят Блок Литвина и коммунисты, которые держатся за последнее, боясь оказаться опрокинутыми», – подчёркивает один из организаторов пикетирования – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
«Форум спасения Киева», «Третья Республика», Альянс «Майдан», «Общественный Форум Ивано-Франковска», «Сила страны», «Киевляне, объединяемся», «Львовская община» призывают все «здоровые силы общества» поднять всеукраинское общественное сопротивление и не отступать до тех пор, пока не будет определена ближайшая дата очередных выборов в местные органы власти.
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