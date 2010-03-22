На ковре у Януковича Азаров будет бывать по понедельникам

По понедельникам в 12.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет встречаться с главой правительства Николаем АЗАРОВЫМ, чтобы совместно подводить итоги за прошедшую неделю и планировать следующую.

Как сообщается на официальном сайте Президента, об этом глава государства и премьер договорились сегодня во время встречи в Администрации Президента.

По поручению Президента премьер-министр информировал его о ходе подготовки бюджета-2010.

Н.АЗАРОВ доложил главе государства первый вариант проекта бюджета текущего года, а также основные параметры, на которые правительство планирует выйти в ходе разработки настоящего документа.

Президент Украины напомнил, что половина руководителей регионов назначена, поэтому их можно уже вовлекать в бюджетный процесс, «чтобы они видели, на что могут рассчитывать».

Глава государства также отметил, что уже до конца текущей недели необходимо назначить остальных председателей облгосадминистраций.

По результатам встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и профессиональных объединений глава государства поручил правительству наладить системное сотрудничество с профсоюзами.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что социально-экономическая ситуация в Украине будет меняться к лучшему и поручил премьер-министру информировать его о первоочередных мерах и приоритетных направлениях деятельности, которые будет определять правительство.

Президент поручил уже на этой неделе подготовить и провести совместное с правительством совещание по пенсионной реформе. «Мы должны вместе рассмотреть все вопросы, которые касаются пенсионной реформы. В первую очередь определить, что мы можем сделать и что можем ожидать», – подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос Президента относительно организации работы по предупреждению наводнений, премьер-министр доложил, что в правительстве создана соответствующая комиссия, которая провела два рабочих заседания, разработан план мероприятий, начато финансирование.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ также обсудили проблемные вопросы подготовки в Украине финальной части футбольного Евро-2012.