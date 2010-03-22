С долгосрочной визой теперь можно свободно ездить по Шенгенской зоне

Совет министров Европейского Союза разрешил владельцам долгосрочных виз свободно путешествовать Шенгенской зоной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Совета ЕС.

Согласно решению, владельцы долгосрочных виз (на период свыше трех месяцев) типа “D” смогут свободно передвигаться по странам-членам Шенгенской зоны, равно как и граждане третьих стран, имеющие вид на жительство в одной из стран-членов.

Новые правила дают возможность путешествовать на протяжении трех месяцев из каждых шести месяцев пребывания. При этом новые правила регламентируют также и возможность свободного транзита по странам-членам Шенгенской зоны при возвращении владельцев долгосрочных виз домой.

Согласно правилам, действовавшими до последнего времени, владельцы долгосрочных виз типа “D” имели право только на транзит при поездке в страну, выдавшую долгосрочную визу, и на пребывание в этой стране. Возвращение домой не могло происходить через третьи страны.

Новыми правилами также предусмотрено, что долгосрочные визы не могут выдаваться на период более одного года. В случае, если лицо, имеющее долгосрочную визу, должно оставаться на более длительный период, то после года пребывания страны-члены будут обязаны предоставить такому лицу вид на жительство.

Новые правила также предусматривают необходимость обращения страны-члена, собирающейся предоставить долгосрочную визу, в Шенгенскую информационную систему для проверки информации относительно лиц, которые обращаются за получением таких виз, с проверкой таких именно данных, как и при предоставлении вида на жительство.

Как сообщал УНИАН, Европарламент 9 марта одобрил новые правила о предоставлении долгосрочных виз.

Негативные последствия действия предыдущих правил относительно виз типа “D” ощущали на себе, в том числе, и украинцы. Так, в конце мая 2006 года группу украинских граждан, которые временно работали в Испании и возвращались в Украину, задержала немецкая полиция, у них были изъяты деньги и другие ценности. После этого украинцев депортировали в Украину с дальнейшим запрещением для посещения стран Шенгенской зоны. Частично решение немецкой власти удалось пересмотреть потом в судах.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, который ликвидирует контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения касается граждан стран - членов ЕС и всех лиц, пересекающиз внутренние границы на территории, где действует настоящий договор. В состав стран - участниц Шенгенского договора сейчас входит 22 страны-члена ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Венгрия, Латвия, Литва, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Словакия, Словения. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия, Норвегия и Швейцария.