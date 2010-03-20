Затулин не видит смысла признавать русский вторым государственным в Украине

Депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН считает, что «нет нужды» признавать русский язык вторым государственным в Украине, поскольку он и так общеупотребимый в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

По словам российского депутата, он понимает «сложности на этом пути», поэтому лишь призывает, «чтобы мы видели эту цель, чтобы мы выработали дорожную карту, и шли поэтапно к этому решению, отменяя наиболее одиозные, принятые за последние пять лет, акты деруссификации, пренебрежение к общей истории».

Данный комментарий К.ЗАТУЛИН сделал в связи с тем, что, как он утверждает, «вчера вице-премьер Сергей ТИГИПКО сказал, что, по его мнению, цена на газ для Украины могла бы быть такой же, что и для Беларуси».

Как отметил российский политик, он поддерживает «само стремление вести переговоры на эту тему».

«Но я при этом хотел бы обратить внимание что газ поставляется в Беларусь, в которой два государственных языка: русский и белорусский… и это сказывается на климате решения этого вопроса. Надо просто об этом задуматься», – добавил К.ЗАТУЛИН.