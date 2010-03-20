Затулин думает, что Янукович согласится оставить ЧФ РФ в Крыму

Депутат Госдумы России Константин ЗАТУЛИН считает возможным еще при первом президентском сроке Виктора ЯНУКОВИЧА достичь принципиальные договоренности о нахождении в Украине Черноморского флота РФ и после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе К.ЗАТУЛИН сказал: «Я не вижу причин, чтобы при Викторе ЯНУКОВИЧЕ, первый срок которого заканчивается до 2017 года, мы не могли бы достичь принципиальных договоренностей, подписать документы, которые бы гарантировали продление нахождения ЧФ РФ на Украине, в Крыму и Севастополе, после 2017 года».

По утверждению К.ЗАТУЛИНА, «несмотря на то, что в целом в Украине существует разная точка зрения, более 70% населения считают, что ЧФ РФ в 2017 году из Севастополя не уйдет».

«Я полностью разделяю мнение украинского народа, поскольку считаю это мнение проявлением его здравомыслия», - отметил российский депутат.

По его мнению, на сегодняшний день нужно «найти такие обстоятельства и аргументы, которые позволили бы это сделать».

Как считает депутат, «вопрос снижения цены на газ и вопрос продления базирования ЧФ РФ в Севастополе в этот раз может быть каким-то образом спакетизированным».

«Он не был таким изначально. Сейчас, вполне возможно, это необходимо сделать», - добавил российский политик.