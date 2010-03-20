Азаров уволил зампредседателя правления Нафтогаза

Кабинет Министров 17 марта уволил заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Виталия ГНАТУШЕНКО.

Об этом сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В.ГНАТУШЕНКО был назначен на эту должность в феврале 2008 года.

Как сообщалось, 15 марта Кабмин назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».