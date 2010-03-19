Азаров в Донецке представил нового губернатора

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил в Донецке нового председателя Донецкой областной государственной администрации Анатолия БЛИЗНЮКА, до этого занимавший пост главы областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ зачитал перед собравшимся активом области Указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА об увольнении бывшего губернатора Донецкой области Владимира ЛОГВИНЕНКО «связи с истечением сроков полномочий Президента Украины». Затем он зачитал Указ главы государства о назначении на эту должность А.БЛИЗНЮКА.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что Президент Украины наградил В.ЛОГВИНЕНКО за плодотворную работу и большой вклад в развитие региона орденом «За заслуги» І степени.

Присутствовавший на этом торжественно собрании Митрополит Донецкий и Мариупольский ИЛАРИОН выразил благодарность В.ЛОГВИНЕНКО за совместную работу и благословил от имени церкви нового губернатора А.БЛИЗНЮКА, вручив ему Икону Божьей матери, «чтобы она помогала в работе».

В ответном слове В.ЛОГВИНЕНКО поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за «неожиданную для себя» награду, а А.БЛИЗНЮК заверил Н.АЗАРОВА в том, что «приложит все усилия, чтобы оправдать доверие». «Я сделаю все, чтобы доказать справедливость девиза, который начертан на гербе Донецкой области – «Возможность доказана делом», - заключил новый губернатор.