У Януковича обещают защищать Табачника

Отставлять министра образования Дмитрия Табачника пока рано.

Об этом заявила заместитель главы администрации президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Отставлять человека должны за какие-то действия. Табачник еще ничего плохого не сделал на своем посту. Напротив, я жду от него интересных шагов", - отметила она.

"То, что оппозиция начала поднимать это имя на щит...я тоже не принадлежу к симпатикам тех взглядов, которые объявляет Табачник, но нельзя человека судить по его взглядам. Надо человека судить по его поступкам", - сказала заместитель главы администрации президента.

"Здесь я буду Табачника защищать, нравится это кому-то или нет", - добавила Герман.

"Если Табачник сделает что-то неправильное, как министр образования - да, мы будем говорить одно. Но пока говорить о его отставке - это неправильно", - считает она.

"Другое дело, можно говорить, правильным ли было это назначение. Насколько оно было мотивировано, насколько оно способствовало объединению страны", - сказала Герман.

"Оппозиция сейчас захвачена тем, что власть действует четко, быстро и профессионально. Ей надо за что-то ухватиться. Вцепились в Табачника. Не было бы Табачника - уцепились бы за что-то другое", - подчеркнула она.

Как известно, ранее вице-спикер Николай Томенко (БЮТ) заявил, что оппозиция попытается уволить Табачника в начале новой сессии парламента.

Также Герман в среду заявляла, что добровольная отставка министра образования пошла бы на пользу команде Виктора Януковича.

Украинская правда