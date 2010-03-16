Янукович запланировал себе три поездки по Украине

В четверг, 18 марта, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ совершит рабочую поездку в Автономную Республику Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Она также проинформировала, что кроме Крыма в ближайшее время глава государства планирует посетить Западную Украину и Донбасс.

Как отметила А.ГЕРМАН, в настоящее время отрабатывается вопрос о совершении Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и ряда иностранных визитов, но говорить о конкретных странах еще рановато.