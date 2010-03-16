Янукович запланировал себе три поездки по Украине
13:27, 16 марта 2010Политика
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Вопрос иностранных визитов отрабатывают
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.
Она также проинформировала, что кроме Крыма в ближайшее время глава государства планирует посетить Западную Украину и Донбасс.
Как отметила А.ГЕРМАН, в настоящее время отрабатывается вопрос о совершении Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ и ряда иностранных визитов, но говорить о конкретных странах еще рановато.
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