Милиции Киевской области представили нового начальника

18:49, 15 марта 2010
Политика
2760 0

Министр указал приоритеты

Сегодня министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ представил руководящему составу нового начальника ГУ МВД Украины в Киевской области генерал-майора милиции Константина СОБКО.

Как сообщили УНИАН в ЦОС милиции Киевской области, среди основных первоочередных заданий, на которые министр обратил внимание К.СОБКО, должны быть полная регистрация обращений граждан о преступлениях и правонарушениях, а также искоренение коррупции в рядах милиции области.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter