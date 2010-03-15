Милиции Киевской области представили нового начальника

Сегодня министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ представил руководящему составу нового начальника ГУ МВД Украины в Киевской области генерал-майора милиции Константина СОБКО.

Как сообщили УНИАН в ЦОС милиции Киевской области, среди основных первоочередных заданий, на которые министр обратил внимание К.СОБКО, должны быть полная регистрация обращений граждан о преступлениях и правонарушениях, а также искоренение коррупции в рядах милиции области.