Милиции Киевской области представили нового начальника
18:49, 15 марта 2010Политика
2760 0
Министр указал приоритеты
Сегодня министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ представил руководящему составу нового начальника ГУ МВД Украины в Киевской области генерал-майора милиции Константина СОБКО.
Как сообщили УНИАН в ЦОС милиции Киевской области, среди основных первоочередных заданий, на которые министр обратил внимание К.СОБКО, должны быть полная регистрация обращений граждан о преступлениях и правонарушениях, а также искоренение коррупции в рядах милиции области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter