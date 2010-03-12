Европейские дипломаты не понимают, что мешает Украине

Европейские дипломаты не понимают, почему Украина не проводит реформ.

Об этом они говорили в ходе «круглого стола» «Евроинтеграция Украины. Членство или ассоциация?», организованного Институтом Горшенина 11 марта. В частности, украинские и иностранные дипломаты дали оценку современному состоянию отношений Украина-ЕС и перспективам членства нашего государства в Евросоюзе.

В ходе “круглого стола” Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ призвал «не забывать, что основой Европейского Союза является экономика. ЕС - это союз экономический. Нет смысла говорить о членстве Украины в ЕС, если мы не решим вопрос интеграции украинской экономики к внутреннему рынку Европы». Он привел пример, что Соглашение об ассоциации с Турцией было заключено в 1963 году, в 1990 году была учреждена зона свободной торговли, и только в 1996 году Турция заключила соглашение о таможенном союзе с ЕС.

В то же время посол ФРГ уверен, что “Украина может это сделать в четыре разы быстрее”. По его словам, очень важно предпринять следующий шаг – заключить Соглашение о зоне свободной торговли. Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ отметил: “Когда мы общаемся с представителями Брюсселя по поводу того, почему это не происходит быстрее, в качестве причины они называют происходящее во внутренней политике Украины. Я уверен, ваше новое правительство при поддержке парламента сможет ускорить этот процесс. Это важно - вы должны найти внутри страны общий язык. Например, в вопросе вступления Украины в Энергетический союз. Теоретически все будто согласованно, но закон о реформировании газотранспортной системы еще должен быть принят Верховной Радой. Возникает вопрос, когда данный закон будет принят, и будет ли принят вообще? И таких индивидуальных вопросов достаточно много. Для этого нужна политическая воля».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Стефан ГУЛЛГРЕН во время “круглого стола” отметил, что “по мнению Швеции, у Украины уже есть перспективы членства, потому что Украина, несомненно, европейское государство. Поэтому я не понимаю, почему вопрос возможности Украины вступить в ЕС вообще обсуждается. Возможно, вы, украинцы, сами не уверенны, что вы европейцы? Это непонятно. Другое дело, что существуют критерии членства - они четкие и одинаковые для всех. И важно сосредоточиться не на общем вопросе членства, а на том, что нужно сделать для него”. По словам посла, “если Украина проведет все необходимы реформы для того, чтобы соответствовать этим критериям, лишь тогда можно говорить о реальных перспективах членства в ЕС. Но эти реформы должны быть проведены не потому, что мы, ЕС, этого требуем. Это ваши реформы, они нужны для вашего благополучия и улучшения условий жизни в Украине. Конечно, они создадут условия для экономической и политической интеграции с ЕС». Как отметил С.ГУЛЛЕРГЕН, не стоит недооценивать процесс переговоров об ассоциации и создании зоны свободной торговли – “это мощный инструмент сближения наших экономик. Мы можем принимать какие-то политические декларации, но торговля, инвестиции, передвижение людей – это намного важнее, чем любые политические сигналы. Я достаточно оптимистично вижу будущее наших отношений, но если Украина не воспользуется этими возможностями, ничего не будет”. В то же время посол заверил, что “Швеция была и остается близким другом Украины”.

В свою очередь - Джудит ГАРДИНЕР - заместитель главы Миссии Великобритании в Украине отметила, что «Великобритания далеко от Украины, но мы тоже думаем, что она должна быть членом ЕС. Следует ли определять срок вступления? Мы думаем, что нет. Нужно приготовиться, и это произойдет тогда, когда Украина будет готова. Стоит ли работать без стимула, без срока членства? Да. Ведь это нужно не только ради членства, а потому что это нужно Украине, потому что она сама признала необходимость этих реформ».

Заместитель Посла, советник-посланник Посольства Польши в Украине Лешек ШЕРЕПКА отметил: «Во-первых, мы очень положительно оцениваем первые шаги вашего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, результаты его визита в Брюссель. Но мы также пристально следим за теми реальными шагами, которые вы осуществляете. И есть уже первые негативные сигналы”. По словам представителя Польши, в Украине “не был принят пакет антикоррупционных законов, который должен был вступить в силу 1 января 2010 года. Ваши депутаты сказали, что сложно будет ввести антикоррупционное законодательство во время избирательной кампании, и законы должны были вступить в силу через несколько месяцев. Но недавно мы получили информацию, что этот пакет законов вступит в силу лишь с 1 января следующего года. Это такие противоречивые сигналы. С одной стороны ваш Президент говорит в Брюсселе «да», а с другой - у вас в стране принимаются решения, которые не помогают вам в вопросе евроинтеграции».

Л.ШЕРЕПКА сказал, что, по его мнению, “для Украины членство в ЕС – не самое главное. Главное – это чтобы уровень жизни в Украине был соответствующим европейскому, чтобы вы могли свободно передвигаться по миру, и вас уважали. Это – самое главное».

По словам представителя Польши, ЕС может помочь Украине в реформах. «Я уже четвертый год в Украине, и четвертый год удивляюсь, почему вы не используете те возможности, которые уже есть, - сказал Л.ШЕРЕПКА. - Вы больше внимания уделяете политическим решениям, и меньше – реальной работе. Это нужно не нам, а вам. Демократия, права человека - это важнее членства или нечленства в ЕС. Возможно, Европейского Союза в будущем вообще не будет, но уровень жизни должен быть, как в ЕС”.

При этом представитель Польши отметил: “Мы будем помогать вам, независимо от того, какая у вас власть. Главное, чтобы вы могли использовать наш опыт и наше желание вам помочь».