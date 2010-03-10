Ющенко: Янукович заинтересован в досрочных выборах парламента

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересован в проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во Львове во время круглого стола с представителями СМИ Западной Украины.

«Я убежден, что ЯНУКОВИЧ заинтересован в досрочных выборах, чтобы иметь партнеров не на 2,5 года, а на более длительное время», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, формирование коалиции на основе принятых вчера изменений в Регламент Верховной Рады приведет к тому, что «через несколько дней или месяцев новую коалицию и правительство признают нелегитимными, и состоятся внеочередные выборы».

«Если будет запущена модель формирования коалиции депутатов, которая не отвечает Конституции, то это приведет политическую систему к тому, что через несколько недель или месяцев Конституционный Суд признает нелегитимной новую коалицию и власть, следовательно Президент автоматически получит право распустить парламент. Я убежден, что ЯНУКОВИЧ заинтересован в досрочных выборах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению экс-Президента, заинтересованность В.ЯНУКОВИЧА в досрочных выборах объясняется его желанием иметь свою команду на более длительное время и избавиться от центров влияния, которые возникли в Партии регионов.

«Первое - иметь команду не на два с половиной года, потому что через два с половиной года Партия регионов парламентские выборы серьезно проиграет. А сегодня это победитель, это фаворит. Поэтому такие выборы сейчас намного более эффективны в интересах Партии регионов, и они получат то место, которое сегодня они занимают в парламенте. Второе – избавиться от тех центров, которые возникли в Партии регионов, и консолидировать ее под одного лидера, новоизбранного Президента», - считает В.ЮЩЕНКО.

На вопрос журналистов, не собирается ли он снова баллотироваться на пост Президента Украины, В.ЮЩЕНКО сказал, что следует «подождать 2015 года», в то же время на вопрос, хочет ли он претендовать на должность премьер-министра, В.ЮЩЕНКО сказал, что «уже вышел из того возраста, когда интересуют должности».