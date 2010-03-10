Ющенко думает, что Януковичу предстоит перемена взглядов

Бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО убежден, что русский язык не станет вторым государственным языком в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во Львове в ходе круглого стола с представителями СМИ Западной Украины.

«Я убежден, что в Украине еще не родился тот Президент, который выступит за введение второго государственного языка», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, «каждый Президент, который приходит на Банковую, - меняет свои взгляды на такие вопросы».

«Для Украины оригинальным языком является украинский. Эту дискуссию нужно пройти и новоизбранному Президенту», - отметил третий Президент Украины.

Он также подчеркнул то, что ему не хотелось бы, чтобы Президент Украины выглядел «как ставленник Москвы или как Президент Донбасса, а для этого нужно исповедовать принцип «Украина – превыше всего!».

Как сообщал УНИАН, 9 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком.

«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал В.ЯНУКОВИЧ во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.