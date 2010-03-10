Ющенко обратится к нации о неповиновении

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что в парламенте может быть создано неконституционное большинство. Об этом он заявил во время встречи с интеллигенцией во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО заявил: «Если Президент (Виктор ЯНУКОВИЧ) пойдет таким путем, я обращусь к нации о неповиновении».

При этом он также отметил, что теоретически существуют варианты выхода из парламентского кризиса. В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, может быть создана коалиция Партии регионов и БЮТ, «но это был бы самый сильный московский проект».

«Если бы В.ЯНУКОВИЧ доверял Юлии ТИМОШЕНКО, сегодня в парламенте была бы коалиция 300 депутатов», - считает лидер «Нашей Украины». «Но я вижу, что В.ЯНУКОВИЧ не хочет повторять той основной ошибки, которую сделал В.ЮЩЕНКО», - сказал он.

Вторым выходом из кризиса, по убеждению В.ЮЩЕНКО, теоретически могла бы стать коалиция Партии регионов и НУ-НС. «Но это непросто, потому что сесть с «Нашей Украиной» за переговоры – это значит пройти идеологическую дискуссию», - отметил ее лидер. Он считает, что нужно начать эту дискуссию с НАТО, с Черноморского Флота и закончить гуманитарным блоком и языковым вопросом.

В то же время он подчеркнул, что это не простые переговоры, но для этого существует политика. «Для этого нужны политические компромиссы и публичное соглашение», - отметил В.ЮЩЕНКО. При этом он высказал предположение, что такого желания у Партии регионов нет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сегодня подписал Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В.ЮЩЕНКО перед этим направил письмо к В.ЯНУКОВИЧУ, в котором призвал Президента не подписывать этот закон, потому что он нарушает Конституцию.