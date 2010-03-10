Мороз думает, что если очень надо, Конституцию можно нарушить

Бывший председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что можно идти на нарушение Конституции, если ситуация безвыходная. Об этом он сказал УНИАН, комментируя принятие депутатами изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Эти изменения предусматривают переформирование парламентского большинства путем коалиции фракций, а также за счет членства в коалиции отдельных депутатов, хотя есть разъяснение Конституционного Суда Украины, что коалицию могут формировать только фракции.

В частности, А.МОРОЗ считает, что пока “будет обращение в Конституционный Суд относительно законности или незаконности этих изменений в закон о Регламенте, можно будет тем временем реализовать потребность создания правительства, исполнительной власти и так далее”.

По словам А.МОРОЗА, тех, кто принимал эти изменения, можно понять. Потому что по-другому выйти из “тупика, в котором сегодня очутилась Украина, парламент и правительство, невозможно... Поэтому, судя по всему, конституционным путем решить этот вопрос нельзя”.

В то же время он отметил, что было бы лучше пойти конституционным путем создания коалиции или пойти на перевыборы, но “если эти оба пути невозможны, тогда ищут паллиатив, который поможет сегодня решить проблему”. “А потом, - сказал А.МОРОЗ, - можно получить заключение КС: отвечает это Конституции или нет. Как по-моему, то не отвечает”.