НУ-НС отменила свое сегодняшнее заседание
14:56, 10 марта 2010Политика
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Информация секретариата фракции
|Роман ЗВАРИЧ
Об этом УНИАН сообщили в секретариате фракции НУ-НС.
Очередное заседание фракции состоится завтра, в 9.00, а не в 18.15 сегодня, как заявлял член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с представителями Партии регионов Р.ЗВАРИЧ заявил, что “регионалы” требуют от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” до конца дня определиться со своим участием в коалиции.
Он также сообщил, что, по предварительным данным, сегодня в 18.15 состоится заседание фракции НУ-НС.
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