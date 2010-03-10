НУ-НС отменила свое сегодняшнее заседание

Члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона” сегодня вечером не будут собираться на свое заседание.

Об этом УНИАН сообщили в секретариате фракции НУ-НС.

Очередное заседание фракции состоится завтра, в 9.00, а не в 18.15 сегодня, как заявлял член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с представителями Партии регионов Р.ЗВАРИЧ заявил, что “регионалы” требуют от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” до конца дня определиться со своим участием в коалиции.

Он также сообщил, что, по предварительным данным, сегодня в 18.15 состоится заседание фракции НУ-НС.