Эксперт предлагает сменить парламент и арифметику коалиции
Иначе - конституционный беспредел?
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что проведение досрочных парламентских выборов является единственным конституционным путем, способным подтвердить и укрепить легитимность новой вертикали власти, в отличие от изменений Регламента Верховной Рады и формирования коалиции неконституционным путем.
Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.
По мнению эксперта, если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет закон о новой редакции Регламента ВР, то «можно будет говорить о грубом нарушении высшими должностными лицами государства Основного Закона, о конституционном беспределе».
«Недопустимо, чтобы каждая вновь приходящая к власти команда переписывала Конституцию под себя», - добавил он.
«Созданное таким образом парламентское большинство и соответствующая политика нового Президента обречены на неприятие - как со стороны внутренней оппозиции, так и международных структур и организаций. Для последних – это отчетливый сигнал о методах государственного управления новой украинской власти, находящихся за пределами легитимных мер», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.
Поэтому, по мнению политолога, в сложившемся «коалиционном тупике» существует единственный законный выход – проведение досрочных парламентских выборов, которые «вернут политический процесс в русло легитимности».
В то же время А.ГОЛОБУЦКИЙ предполагает, что новая власть опасается мобилизации на досрочных выборах в парламент сторонников лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, разочарованных результатом президентской кампании.
«При таком сценарии арифметика создания коалиции может серьезно измениться, причем, не в пользу Партии регионов», - отметил замдиректора АМС.
Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал этот закон, после чего он был направлен в Администрацию Президента Украины на подпись Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ.