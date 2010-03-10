Эксперт предлагает сменить парламент и арифметику коалиции

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что проведение досрочных парламентских выборов является единственным конституционным путем, способным подтвердить и укрепить легитимность новой вертикали власти, в отличие от изменений Регламента Верховной Рады и формирования коалиции неконституционным путем.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет закон о новой редакции Регламента ВР, то «можно будет говорить о грубом нарушении высшими должностными лицами государства Основного Закона, о конституционном беспределе».

«Недопустимо, чтобы каждая вновь приходящая к власти команда переписывала Конституцию под себя», - добавил он.

«Созданное таким образом парламентское большинство и соответствующая политика нового Президента обречены на неприятие - как со стороны внутренней оппозиции, так и международных структур и организаций. Для последних – это отчетливый сигнал о методах государственного управления новой украинской власти, находящихся за пределами легитимных мер», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Поэтому, по мнению политолога, в сложившемся «коалиционном тупике» существует единственный законный выход – проведение досрочных парламентских выборов, которые «вернут политический процесс в русло легитимности».

В то же время А.ГОЛОБУЦКИЙ предполагает, что новая власть опасается мобилизации на досрочных выборах в парламент сторонников лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, разочарованных результатом президентской кампании.

«При таком сценарии арифметика создания коалиции может серьезно измениться, причем, не в пользу Партии регионов», - отметил замдиректора АМС.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал этот закон, после чего он был направлен в Администрацию Президента Украины на подпись Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ.