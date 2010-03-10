Фракции НУНС поставили коалиционный ультиматум

Партия регионов требует от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» до конца дня определиться со своим участием в коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи членов фракции с и.о. председателя Партии регионов Николаем АЗАРОВЫМ, первым вице-спикером парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и главой Администрации Президента Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ.

По словам Р.ЗВАРИЧА, во встрече приняли участие около 37-38 депутатов от НУ-НС.

«Николай Янович АЗАРОВ очень достойно себя вел на этой встрече с фракцией, понимая, что эта фракция не совсем простая, и что он оказался в достаточно сложной ситуации», - сказал он.

По словам Р.ЗВАРИЧА, во время встречи от представителей Партии регионов не поступало никаких предложений, кроме «фактически легкого выраженного ультиматума о том, что фракция должна определиться до конца сегодняшнего дня».

По словам Р.ЗВАРИЧА, Н.АЗАРОВ заявил, что в случае отказа фракции НУ-НС войти в коалицию, завтра она будет сформирована, и его кандидатура будет вынесена на голосование за назначение на должность премьер-министра.

«Из его уст мы четко поняли, что его кандидатура будет поставлена на голосование», - сказал депутат.

Он также утверждает, что представители Партии регионов отвергли любую возможность рассмотрения другой кандидатуры на должность главы правительства.

«Они не готовы на эту тему вести какие-либо разговоры», - добавил Р.ЗВАРИЧ.

«Вывод из встречи можно сделать один – сдавайтесь в плен и мы с вами будем сотрудничать», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли возможность назначения Арсения ЯЦЕНЮКА на должность первого вице-премьер-министра в случае вхождения фракции НУ-НС в состав коалиции, Р.ЗВАРИЧ отметил, что этот вопрос не поднимался, и А.ЯЦЕНЮКА вообще не было на этой встрече.

По его словам, на встрече вообще не обсуждались какие-либо кадровые вопросы, поскольку представители Партии регионов отметили, что эти вопросы будут обсуждаться позже.

Р.ЗВАРИЧ также отметил, что согласно предварительным данным сегодня в 18.15 состоится заседание фракции НУ-НС.