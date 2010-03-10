Тимошенко велела считать, что милиция уже оделась

Кабмин велел забыть, что на протяжении 2008-2009 годов государство вообще не покупало форму для милиции. Такой вывод можно сделать из обнародованного на правительственном портале постановления № 241 от 2 марта в 2010 г. за подписью Юлии Тимошенко.

Документ вносятся изменения в “пункт 3 мер по экономному и рациональному использованию бюджетных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других государственных органов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 22 октября в 2008 г. № 943 “Об экономии бюджетных средств, предусмотренных для содержания органов государственной власти и других государственных органов” (Официальный вестник Украины, в 2008 г. № 84, ст. 2816; в 2009 г. № 45, ст. 1507 № 83, ст. 2823 № 95, ст. 3269; в 2010 г. № 5, ст. 200), исключив слово “МВД”.

Напомним, что пункт 3 постановления, измененного в последние дни действующего Кабмина, в первоначальной редакции выглядел так (документ можно найти в базе данных законодательства на сайте ВР):

“Прекратить приобретение форменной одежды для работников органов исполнительной власти (кроме органов государственной исполнительной службы и подразделений налоговой милиции в государственных налоговых администрациях в Автономной Республике Крым, областях, гг Киеве и Севастополе, государственных налоговых инспекций в районах, городах (кроме гг.Киева и Севастополя) и районах в городах), Генеральной прокуратуры Украины, центрального управления СБУ, аппарата управления Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецсвязи, Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний и органа управления государственной охраны, а также для работников центрального аппарата Минобороны, МВД, МЧС, Гостаможслужбы”.