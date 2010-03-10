Турчинов уволил начальника налоговой милиции
13:23, 10 марта 2010Политика
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На заседание Кабмина СМИ не пустили
Кабинет министров Украины уволил Владислава БУХАРЕВА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции.
Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
Сегодняшнее заседание правительства, которое проходило без участия СМИ, вел первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.
Справка УНИАН. В.БУХАРЕВ был назначен на должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции в январе 2008 года.
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