Турчинов уволил начальника налоговой милиции

Кабинет министров Украины уволил Владислава БУХАРЕВА с должности первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

Сегодняшнее заседание правительства, которое проходило без участия СМИ, вел первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. В.БУХАРЕВ был назначен на должность первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальника налоговой милиции в январе 2008 года.