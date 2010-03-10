НУ-НС ведет с Азаровым коалиционные переговоры?

Представители фракции “Наша Украина – Народная самооборона” проводят с исполняющим обязанности председателя фракции Партии регионов Николаем АЗАРОВЫМ переговоры о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат из фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО.

По его словам, переговоры начались сегодня в 12.00.

В то же время А.МАТВИЕНКО отказался назвать фамилии депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые принимают участие в переговорах. Он сослался на то, что опаздывает и сообщит все подробности после встречи.