НУ-НС ведет с Азаровым коалиционные переговоры?
12:27, 10 марта 2010Политика
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Матвиенко сообщил на бегу
|Анатолий Матвиенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат из фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО.
По его словам, переговоры начались сегодня в 12.00.
В то же время А.МАТВИЕНКО отказался назвать фамилии депутатов из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые принимают участие в переговорах. Он сослался на то, что опаздывает и сообщит все подробности после встречи.
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