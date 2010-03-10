От ВР требуют перезагрузить местную власть

Народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ призывает к «срочной перезагрузке местной власти», так как, по его мнению, многие мэры и советы на местах погрязли в коррупции в сфере земельных отношений, тарифов на отопление, жилищно-коммунальные услуги, расхищаются бюджетные средства при осуществлении ремонта дорог и домов.

Об этом представитель БЮТ заявил УНИАН, комментируя вчерашний пикет общественных организаций под парламентом, требовавших от Согласительного совета Верховной Рады назначить дату местных выборов на 27 июня 2010 года.

«Проведение выборов – это путь демократии. Многие мэры и советы погрязли в коррупции, совершаются хищения бюджетных средств. Необходимо не нарушать Конституцию и вовремя менять власть на местах, не затягивая выборы в местные советы на год», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, в таких выборах не заинтересована Партия регионов, пришедшая к власти.

При этом депутат напомнил, что БЮТ выступал за проведение выборов в местные советы 30 мая этого года. «Фракция в целом и я лично не голосовали за отмену местных выборов, назначенных на 30 мая, и выступали против этого», – сказал он.

Вместе с тем, Д.ВЕТВИЦКИЙ выразил уверенность, что БЮТ поддержит инициативу назначения выборов на 27 июня этого года.

В свою очередь, инициатор пикетирования ВР – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что продление сроков полномочий нынешней местной власти – это «манипуляции Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов, которые боятся этих выборов и держатся за последнее, так как могут оказаться опрокинутыми».

Аргументируя свою точку зрения, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ обратил внимание на призывы политиков внести изменения в Конституцию относительно приведения в соответствие сроков пребывания в должностях сельских, поселковых, городских председателей и депутатов местных советов (разница в сроках составляет 1 год – УНИАН).

В частности, лидер «Форума спасения Киева» подчёркивает, что «разглагольствования о том, что страна устала от выборов, и что нет денег на выборы – это абсолютно несостоятельные посылы», и предлагает не продлевать срок полномочий сельских, поселковых, городских председателей, а наоборот – сократить срок полномочий депутатов местных советов до 4 лет, как это было до политической реформы 2004 года.

«Сегодня вместо выполнения своих предвыборных обещаний местная власть озабочена лишь своим личным обогащением. За тот срок, на который будут продлены полномочия обнаглевших мэров и депутатов, которым сегодня удаётся избегать общественного контроля над своей деятельностью – они нанесут ущерб государству в таком объёме, что на эти средства можно проводить ежегодные выборы в течение нескольких столетий», – считает главный координатор «Форума спасения Киева».

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, изменения в Конституцию необходимы, но с точки зрения уменьшения сроков пребывания политиков у власти.

«Стоит подумать, чтобы проводить выборы в местные советы один раз в два года», – считает он.

Также от имени «Форума спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявил о намерении продолжить давление на депутатов ВР, «вовлекая в эту борьбу активных граждан», до тех пор, пока в кратчайшие сроки не будет назначена дата местных выборов.

Как сообщал УНИАН, 9 марта гражданская кампания «Форум спасения Киева»,народное движение «Третья Республика» , гражданское движение «Настоящие киевляне»провели пикетирование ВР с требованием назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 27 июня 2010 года. Активисты гражданских движений выступили с целью добиться решения Согласительного совета ВР о включении проекта постановления, поданного 17 февраля 2010 года внефракционными депутатами Владимиром КАПЛИЕНКО и Геннадием ЗАДЫРКО, в повестку дня ВР на текущей пленарной неделе.

Вместе с тем, общественные организации осуждают постановление Верховной Рады Украины об отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, которое считают «циничным глумлением над демократией», так как в статье 141 Конституции Украины указано, что сельские, поселковые и городские председатели избираются сроком на четыре года. При этом последние выборы состоялись 26 марта 2006 года, а мэры и депутаты приступили к своим обязанностям в апреле 2006 года. Таким образом, даже назначение даты выборов на 30 мая 2010 года неконституционным путём продлевает их полномочия на несколько месяцев.

После заседания Согласительного совета председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил принять изменения к Конституции Украины перед проведением выборов в местные органы власти. По словам В.ЛИТВИНА, по его распоряжению была создана рабочая группа, которая должна рассмотреть вопрос относительно приведения в соответствие сроков пребывания в должностях сельских, поселковых, городских председателей и депутатов местных советов, поскольку разница в сроках составляет 1 год. По мнению В.ЛИТВИНА, «должен быть принят новый избирательный закон», при этом выборы в местные советы должны состояться осенью 2010 года. По словам председателя ВР, изменения в Конституцию необходимо внести в начале осенней сессии Верховной Рады – в первых числах сентября.