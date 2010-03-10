Тигипко дал согласие на предложение Януковича
11:53, 10 марта 2010Политика
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Договорились во время встречи
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает кандидатуру Сергея ТИГИПКО наиболее приемлемой на должность вице-премьера в новом правительстве Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
«Сергей ТИГИПКО не принадлежит ни к одной из парламентских партий. Народ Украины выразил ему значительную поддержку на прошедших президентских выборах, поддержав таким образом изменения и реформы. ТИГИПКО – хорошая кандидатура для того, чтобы руководить экономическим блоком», - подчеркнул глава государства сегодня после встречи с С.ТИГИПКО.
По данным пресс-службы, во время встречи С.ТИГИПКО согласился работать в новом правительстве.
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