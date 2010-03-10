Юристы БЮТ хотят посадить Тимошенко в гостевую ложу ВР
11:35, 10 марта 2010Политика
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Изучают вопрос
|Андрей КОЖЕМЯКИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.
«В настоящее время наши юристы изучают вопрос, может ли Ю.ТИМОШЕНКО присутствовать на заседаниях ВР в гостевой ложе», - сказал он.
По словам А.КОЖЕМЯКИНА, если для этого будет нужно вносить изменения в Регламент ВР, то БЮТ будет инициировать такие изменения.
По мнению А.КОЖЕМЯКИНА, будет правильно, если Ю.ТИМОШЕНКО будет принимать участие в пленарных заседаниях ВР.
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