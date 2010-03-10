В БЮТ надеются, что Янукович не подпишет изменение коалиционной игры

Народный депутат Украины Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ) сомневается, что Конституционный Суд будет повторно выносить решение, касающееся толкования статьи 83 Конституции Украины о принципах формирования парламентской коалиции.

Такое мнение депутат высказал накануне в эфире “5-го канала”, сообщает официальный сайт лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

«Решения Конституционного Суда не будет. Потому что решение два года тому назад в сентябре 2008 года по этому поводу было по рассмотрению представления народных депутатов Партии регионов по толкованию статьи 83 Конституции на основании того, что два депутата вышли из коалиции. Конституционный Суд уже принял решение, что эта статья толкуется только в одном случае – коалиция образуется лишь фракциями. И точка», - сказал С.МИЩЕНКО

В то же время народный депутат считает, что сейчас рано говорить о предстоящих действиях оппозиции в связи с принятием изменений в Закон «О Регламенте Верховной Рады».

«Пока закон не подписан Президентом, не обнародован. Поэтому и говорить о том, как будем действовать, рано, но готовиться к этому нужно», - добавил он.

По мнению С.МИЩЕНКО, фракция Партии регионов, инициируя изменение принципов формирования коалиции, пыталась таким образом подтолкнуть фракцию "Наша Украина – Народная самооборона" на принятие решения о создании коалиции с "регионалами".

С.МИЩЕНКО также рассчитывает, что Президент Украины Виктора ЯНУКОВИЧ как гарант Конституции не подпишет антиконституционный закон.

«В первую очередь, ответственность будет брать Президент, подписывая закон. Президент – это гарант Конституции. Если Президент начнет свои шаги с антиконституционных действий и не остановит этот правовой нигилизм, понятно, что новая власть будет формироваться на незаконных и на неконституционных принципах», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада 235 голосами приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов.

"Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основании согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входят большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады», - говорится в законе.