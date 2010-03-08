ЕЦ призывает участников местных выборов показать откуда деньги
Обращение херсонской организации
Херсонская областная организация Единого Центра призывает участников местных выборов открыть источники финансирования своих избирательных фондов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий призыв содержится в обращении, распространенном в местных СМИ.
В частности, по мнению председателя Херсонской областной организации ЕЦ Евгения ЕРАШОВА, “за каждым из кандидатов на должность мэра, председателя поселкового совета, или депутата, так или иначе, но стоит какая-либо финансовая структура”.
“На сегодняшний день - это обычная практика. Но очень плохо, что в большинстве случаев люди не знают, кто именно за кандидатом. Чьи именно интересы будет отстаивать тот или другой кандидат, - именно это, а не его партийность, станет определяющим фактором для избирателя”, - отметил Е.ЕРАШОВ.
Он считает, что несложно представить ситуацию, в которой “мощная финансовая структура, образно говоря, или скупит почти всех кандидатов, или задушит своими финансовыми возможностями чужих кандидатов”.
“Потому Херсонская областная организация Единого Центра предлагает кандидатам, во-первых, открыто рассказать, с каких источников идет финансирование их предвыборных кампаний, а во-вторых, на законодательном уровне ввести финансовые ограничения для избирательных фондов для того, чтобы предотвратить вышеназванные злоупотребления”, - отмечается в сообщении.
"Мы уже не раз заявляли, что решение Верховной Рады о переносе даты местных выборов - нонсенс, и что менять нужно не время выборов, а саму избирательную систему. В частности, необходимы открыты партийные списки, необходимо голосование по кандидатуре на должность мэра в два тура. И кроме этого, мы считаем, что избирателям необходима информация о финансовой стороне избирательного процесса", - подытоживает в обращении Е.ЕРАШОВ.