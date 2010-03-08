ЕЦ призывает участников местных выборов показать откуда деньги

Херсонская областная организация Единого Центра призывает участников местных выборов открыть источники финансирования своих избирательных фондов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий призыв содержится в обращении, распространенном в местных СМИ.

В частности, по мнению председателя Херсонской областной организации ЕЦ Евгения ЕРАШОВА, “за каждым из кандидатов на должность мэра, председателя поселкового совета, или депутата, так или иначе, но стоит какая-либо финансовая структура”.

“На сегодняшний день - это обычная практика. Но очень плохо, что в большинстве случаев люди не знают, кто именно за кандидатом. Чьи именно интересы будет отстаивать тот или другой кандидат, - именно это, а не его партийность, станет определяющим фактором для избирателя”, - отметил Е.ЕРАШОВ.

Он считает, что несложно представить ситуацию, в которой “мощная финансовая структура, образно говоря, или скупит почти всех кандидатов, или задушит своими финансовыми возможностями чужих кандидатов”.

“Потому Херсонская областная организация Единого Центра предлагает кандидатам, во-первых, открыто рассказать, с каких источников идет финансирование их предвыборных кампаний, а во-вторых, на законодательном уровне ввести финансовые ограничения для избирательных фондов для того, чтобы предотвратить вышеназванные злоупотребления”, - отмечается в сообщении.

"Мы уже не раз заявляли, что решение Верховной Рады о переносе даты местных выборов - нонсенс, и что менять нужно не время выборов, а саму избирательную систему. В частности, необходимы открыты партийные списки, необходимо голосование по кандидатуре на должность мэра в два тура. И кроме этого, мы считаем, что избирателям необходима информация о финансовой стороне избирательного процесса", - подытоживает в обращении Е.ЕРАШОВ.