Янукович завершил официальный визит в Москву
20:44, 05 марта 2010Политика
2240 0
И отбыл в Киев
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил официальный визит в Москву и отбыл в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО сообщил украинским журналистам, что состоявшийся визит можно расценивать как очень успешный. По его словам, запланированная программа выполнена полностью.
К.ГРИЩЕНКО отметил, что у В.ЯНУКОВИЧА состоялись очень конструктивные переговоры с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
«Был обсужден весь круг актуальных вопросов двухсторонних отношений. Без всякого преувеличения, сегодня дан старт новому этапу украинско-российского партнерства», - сказал К.ГРИЩЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter