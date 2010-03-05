Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил официальный визит в Москву и отбыл в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО сообщил украинским журналистам, что состоявшийся визит можно расценивать как очень успешный. По его словам, запланированная программа выполнена полностью.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что у В.ЯНУКОВИЧА состоялись очень конструктивные переговоры с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Был обсужден весь круг актуальных вопросов двухсторонних отношений. Без всякого преувеличения, сегодня дан старт новому этапу украинско-российского партнерства», - сказал К.ГРИЩЕНКО.