Янукович вернул Москаля в милицию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возобновил действие решения, которым Геннадий МОСКАЛЬ был назначен на должность заместителя министра внутренних дел Украины - начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым.

В частности, на официальном сайте главы государства размещен Указ “О признании утратившим силу Указа Президента Украины от 1 февраля 2010 года № 85 «Об остановке действия распоряжения Кабинета министров Украины от 16 декабря 2009 года № 1527-р».

Как известно, Кабинет министров 16 декабря 2009 года издал распоряжение № 1527-р, которым Г.МОСКАЛЬ был назначен заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2009 года Кабинет министров назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. Г.МОСКАЛЬ совмещал работу в милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

Партия регионов обвиняла Г.МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. Г.МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве работает на общественных началах и зарплату не получает.

Тогдашний Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля 2010 года остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Г.МОСКАЛЯ. При этом речь идет о документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

Г.МОСКАЛЬ назвал действия В.ЮЩЕНКО «агонией». «Это же додуматься нужно: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться. Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те - вхожи к Президенту», - сказал он.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

1 марта Кабинет министров на заседании принял решение об освобождении Г.МОСКАЛЯ от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Главного управления МВД Украины в Крыму.

Решение было принято на основании заявления Г.МОСКАЛЯ по собственному желанию.