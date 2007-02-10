Северинсен извинилась перед Лавриновичем

Докладчица мониторингового комитета ПАСЕ Ханне Северинсен извинилась перед министром юстиции Украины Александром Лавриновичем за свои высказывания в интервью радио «Свобода».

«Я бы очень хотела воспользоваться случаем выразить господину Лавриновичу мое глубокое сожаление по поводу недоразумения относительно моих устных заявлений, сказала Северинсен в интервью «Зеркалу недели». - Это моя личная ошибка. Боюсь, это произошло из-за того, что английский не является моим родным языком, а также из-за перевода, который я поняла неправильно».

Напомним что, комментируя для радио «Свобода» доклад по итогам визита в Украину (в октябре прошлого года), Северинсен, в числе прочего, сказала: «министр юстиции составил проекты некоторых законов, которые в действительности не соответствуют стандартам Совета Европы».

В ответ на это Лавринович написал письмо докладчице мониторингового комитета для «официального опровержения заявления с целью дальнейшего партнерского сотрудничества между Украиной и ПАСЕ», в котором выражается обеспокоенность «относительно несоответствия ваших представлений и настоящей ситуации в Украине».

Северинсен объяснила, что считает отступлением от стандартов Совета Европы тот факт, что многие законопроекты, подготовленные предыдущим правительством (Юрия Еханурова), до сих пор находятся в Министерстве юстиции. Что касается вызвавшего скандал комментария, то в нем речь шла о проекте постановления Верховной Рады, которым депутатам предлагалось имплементировать резолюцию ПАСЕ №1516 (2006), где Украина упоминается как одно из государств-членов, имеющих проблемы с выполнением приговоров. Министр юстиции и его заместитель во время рассмотрения вопроса призвали депутатов не голосовать за проект, сославшись на то, что в документе содержится ряд прямых инструкций для украинского правительства.

Также Северинсен попеняла украинским журналистам за тенденциозный подбор фактов. По ее мнению, пресса уделила чрезмерное внимание содержавшимся в докладе критическим замечаниям. И очень мало сообщала об отмеченных в том же докладе достижениях правительства Виктора Януковича.