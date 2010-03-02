Янукович велел Тимошенко подготовить его визит в Москву
17:53, 02 марта 2010Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил план мероприятий по подготовке своего рабочего визита в Российскую Федерацию.
Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.
Президент поручил Кабинету Министров обеспечить выполнение указанного плана мероприятий.
Как сообщалось, В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Россию с рабочим визитом в пятницу, 5 марта.
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