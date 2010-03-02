Янукович велел Тимошенко подготовить его визит в Москву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил план мероприятий по подготовке своего рабочего визита в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

Президент поручил Кабинету Министров обеспечить выполнение указанного плана мероприятий.

Как сообщалось, В.ЯНУКОВИЧ планирует посетить Россию с рабочим визитом в пятницу, 5 марта.