Тимошенко сегодня услышала, кого Наша Украина готовит в ее кресло

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что завтрашнее решение Верховной Рады Украины об ответственности правительства станет определяющим в дальнейшем развитии страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Завтра мы будем поименно знать, кто из народных депутатов несет ответственность за разрушение демократического правительства, кто открывает для ЯНУКОВИЧА абсолютную антиукраинскую диктатуру и кто создает ему эти предпосылки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает недопустимым ведение представителями парламентских демократических сил торгов за должности в новом правительстве.

«Я услышала, что сегодня "Наша Украина" предлагает две кандидатуры на должность премьер-министра - ЮЩЕНКО и ЯЦЕНЮКА. Это тоже символично, так как после того как ЯНУКОВИЧ сделал все антиукраинские шаги, заявления и поступки, именно ЮЩЕНКО и ЯЦЕНЮК скребутся в приемную ЯНУКОВИЧА, в его дверь. Это тоже признак сегодняшнего дня», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что завтрашнее голосование в Верховной Раде покажет, кто из народных депутатов может войти в коалицию с Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Ю.ТИМОШЕНКО требовала, чтобы Верховная Рада на пленарном заседании 2 марта первым рассмотрела вопрос об отставке правительства.

Вместе с тем первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция будет настаивать на том, чтобы парламент в среду, 3 марта, рассмотрел вопрос о недоверии правительству. Он отметил, что предварительно этот вопрос предусмотрен в повестке дня работы ВР на среду.