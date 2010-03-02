В Кремле переписали верительные грамоты на имя Януковича?

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ вручил верительные грамоты Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня в гостином зале Администрации Президента.

Перед вручением грамот М.ЗУРАБОВ обратился к В.ЯНУКОВИЧУ на украинском языке: «Шановний пане Президент! Дозвольте засвідчити свою високу повагу вам і у вашій особі українському народові. І побажати вам успіхів на посту Президента України, а українському народові - доброго життя».

М.ЗУРАБОВ также заверил В.ЯНУКОВИЧА, что Посольство России в Украине и он лично будут прилагать максимум усилий для развития добрососедских и партнерских отношений между двумя государствами.

Сейчас продолжается встреча В.ЯНУКОВИЧА и М.ЗУРАБОВА.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года. Однако через несколько дней после подписания соответствующего указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО послание, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении отсрочить направление посла в Киев.

17 января 2010 года в Украине состоялся первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, Президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

В соответствии с дипломатической практикой, после прибытия в Киев новый посол должен, в первую очередь, посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.

22 января газета "Коммерсант" написала, что прибытие в Киев нового посла России может вылиться в новый дипломатический скандал - администрация В.ЮЩЕНКО намерена рекомендовать МИД не принимать у российского дипломата копии верительных грамот. По данным издания, свои рекомендации администрация В.ЮЩЕНКО мотивирует тем, что в документах не указано имя украинского Президента, которому посол будет вручать эти грамоты. Если копии верительных грамот у М.ЗУРАБОВА не примут, посол не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

В свою очередь, руководитель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции 22 января заявил, что Россия будет соблюдать все протокольные традиции во время вручения новым послом верительных грамот Президенту Украины.

25 января М.ЗУРАБОВ вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК в свое время обусловил, что в соответствии с международными нормами в верительных грамотах должна быть фамилия того, кому вручаются эти документы, и если российский посол не вручит их В.ЮЩЕНКО, грамоты придется переделывать.