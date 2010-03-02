ЕЦ: о том, что коалиции давно нет, знают даже в ясельных группах

Партия «Единый Центр» настаивает на необходимости входа фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в новое парламентское большинство.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, об этом заявил лидер ЕЦ Виктор БАЛОГА.

По его словам, внутренние разногласия внутри той части НУ-НС, которую по инерции продолжают называть демократической, вышли за пределы интересов страны и элементарного приличия. «Обществу глубоко безразлично, какие карьерные, корыстные, эстетичные или другие рассуждения в настоящее время определяют хаотическую позицию фракции в коалиционном вопросе. Украинскому народу нужна стабильная действенная власть, которая, в конце концов, должна заработать над приоритетными задачами. Поэтому, если НУ-НС хочет и способна по-новому сформировать коалицию в предварительном составе – фракция обязана публично, в соответствии с нормами Конституции и законодательство, подтвердить это решение. Пусть фракция предъявит 37 голосов за последующее партнерство с БЮТ и Блоком Литвина, убедит их в необходимости назначения своего премьер-министра, проведет результативное голосование по переформатированию правительства – и начинает работу», – заявил В.БАЛОГА.

В этой связи он указал на неизменность позиции группы народных депутатов из «Единого Центра», которые настаивают на необходимость формирования нового парламентского большинства. «О том, что коалиции в Раде давно нет, знают даже в ясельных группах детсадов. Все заверения в противоположном были от лукавого, в конечном итоге, это официально признал спикер парламента Владимир ЛИТВИН. Надежды части депутатов НУ-НС на то, что им рано или поздно удастся назначить руководителя правительства от фракции, - иллюзорны и нереальны, поскольку точку невозвращения в этом вопросе они уже пролетели. Каждая минута их неопределенности и недееспособности забирают у них остатки доверия избирателей, которые давно устали от властного хаоса», – сказал лидер ЕЦ.

Политик считает, что в нынешних условиях фракция НУ-НС должна пойти навстречу Президенту и его политической силе для достижения договоренности о формировании нового парламентского большинства, на основе которого должен быть назначен новый состав Кабинета министров. При условии входа в коалицию НУ-НС полностью может предлагать свои кандидатуры на должность премьера, должности в правительстве и органах исполнительной власти. «Другого выхода нет: страна третий месяц живет без бюджета, на казначейских счетах остались жалкие копейки, долговой груз поставил государство на грань дефолта, социальные программы и инфраструктурные проекты не финансируются вообще. Лишь этого перечня достаточно, чтобы понять, что торговать интересами людей и страны в обмен на должности и амбиции – преступно», - заявил В.БАЛОГА.