Тарасюк призывает «узурпатора» Литвина подать в отставку

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Борис ТАРАСЮК призывает председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА подать в отставку, а лидера фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО обвиняет в узурпации власти во фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил сегодня во время брифинга.

«Я обращаюсь к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, я призываю его подать в отставку вместе с коалицией», - сказал он.

По словам Б.ТАРАСЮКА, сегодня можно утверждать, что В.ЛИТВИН и лидер фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО занимаются политической узурпацией.

«Н.МАРТЫНЕНКО – лидер фракции - узурпировал власть во фракции, поскольку он действовал и действует способом, который противоречит мнению фракции, и объявляет те решения, которые фракция не принимала», - сказал Б.ТАРАСЮК.

При этом, по его словам, узурпатором является и В.ЛИТВИН, который «узурпировал Верховную Раду, и право на толкование закона о Регламенте».