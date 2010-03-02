В ПР говорят, что Литвин сегодня объявит о смерти коалиции
11:39, 02 марта 2010Политика
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Информация от нардепа Шарова
|Игорь ШАРОВ
Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
По словам И.ШАРОВА, соответствующее решение было принято сегодня, во время заседания руководителей фракций и председателя ВР.
«Сейчас председатель Верховной Рады на основании заявления от 17 февраля, сделанного им, и на основании сегодняшнего решения руководителей фракций на согласительном совете, констатирует, что действующая коалиция прекратила свое существование», - сказал И.ШАРОВ.
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