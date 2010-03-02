В ПР говорят, что Литвин сегодня объявит о смерти коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня объявит о прекращении деятельности демократической коалиции в составе трех фракций – блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

По словам И.ШАРОВА, соответствующее решение было принято сегодня, во время заседания руководителей фракций и председателя ВР.

«Сейчас председатель Верховной Рады на основании заявления от 17 февраля, сделанного им, и на основании сегодняшнего решения руководителей фракций на согласительном совете, констатирует, что действующая коалиция прекратила свое существование», - сказал И.ШАРОВ.