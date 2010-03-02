В ГПУ говорят, что Лозинский давал показания, пока не устал

В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, что задержанный вчера бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ не отказывается сотрудничать со следствием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, весь вчерашний день он давал показания следователю и только в конце рабочего дня попросил следователя отложить допрос, сославшись на усталость, в том числе с учетом того, что длительное время находился в дороге, направляясь в Киев.

Следователь удовлетворил пожелание обвиняемого, после чего последнего отвезли в изолятор временного содержания.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения Валерий Олийнык.

По этому факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, нанесенное способом, имеющим характер особого издевательства, или осуществленное группой лиц, а также с целью запугивания пострадавшего либо других лиц, либо выполненное на заказ, либо приведшее к смерти пострадавшего).

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий.

7 июля Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск.

1 марта в Киеве В.ЛОЗИНСКИЙ был задержан.