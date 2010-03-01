«Тайный пакт Ющенко–Януковича» работает?

«Тайный пакт ЮЩЕНКО–ЯНУКОВИЧА, целью которого было приведение к власти лидера Партии регионов, работает», - заявляет писатель, дипломат Юрий ЩЕРБАК.

В переданном УНИАН комментарии писатель отмечает, что «об этом свидетельствуют последние попытки некоторых народных депутатов – членов фракции «Наша Украина - Народная самооборона» пойти на сделку с Партией регионов. Они хотят заключить «коалицию» с партией Виктора ЯНУКОВИЧА взамен на выдвижение на должность премьер-министра Украины Виктора ЮЩЕНКО или Арсения ЯЦЕНЮКА».

«Если политика – «искусство достижения возможного», то эта афера, в случае ее реализации, станет примером вещей, невозможных в порядочном обществе: примером циничной торговли политическими и моральными принципами и, в конце концов, бессмертными душами взамен на жалкое существование марионеток при лагере победителей», - утверждает Ю.ЩЕРБАК.

«Какое унизительное окончание мифа о «национальном мессии», «надежде Украины», который сделал и делает все, чтобы привести к власти антиукраинскую силу! Какой горький урок для украинских национал-демократов. Тот, кто хочет понять причины украинских поражений, не должен углубляться в историю. Достаточно только обратиться к современным газетам и Интернету», - отмечает Ю.ЩЕРБАК.