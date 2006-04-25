Луганский облсовет почти одногласно недоверяет Москалю

111 депутатов Луганского областного совета из 112 присутствующих на сессии проголосовали за недоверие председателю областной государственной администрации Геннадию МОСКАЛЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, голосование проходило в тайном режиме. Только один депутат проголосовал “против”.

Сейчас депутаты обсуждают вопрос о статусе русского языка на территории Луганской области. В обсуждении принимает участие Елена ЛУКАШ - №26 в избирательном списке Партии регионов в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 21 апреля поручил главе Секретариата Президента Олегу РЫБАЧУКУ и премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ рассмотреть заявление председателя Луганской облгосадминистрации Г.МОСКАЛЯ об отпуске и дальнейшей отставке.