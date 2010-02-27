КС просят растолковать закон о статусе судей

В Конституционный Суд Украины 26 февраля поступило представление 50 народных депутатов относительно официального толкования положений Закона «О статусе судей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, в частности, авторы конституционного представления просят Суд растолковать положения пункта 5 части первой статьи 15 Закона Украины «О статусе судей», словосочетания «поступков и любых действий, которые порочат звание судьи и могут вызывать сомнения в его объективности, беспристрастии и независимости», которое содержится в абзаце пятом статьи 6 Закона Украины «О статусе судей», а также положения пункта 5 части пятой статьи 126 Конституции Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.