С кем Янукович будет встречаться в Брюсселе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своего первого официального визита 1 марта в Брюссель проведет встречи с руководителями институтов Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации Президента Украины.

В частности, как планируется в программе визита, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с Президентом ЕС Германом Ван РОМПЕЕМ, Президентом Европейской комиссии Жозе БАРРОЗУ, Президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН.

В то же время согласно программе визита не планируется встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем НАТО Андерсеном Фог РАСМУССЕНОМ.

В соответствии с программой, это будет однодневный визит. Как планируется, глава государства вылетит в Брюссель в 07.30 1 марта и возвратится в Киев в этот же день вечером.