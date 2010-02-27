Бютовцы увидели в Киеве новую форму рейдерства

Сегодня Блок Юлии Тимошенко провел в центре столицы акцию протеста возле книжного магазина «Сяйво» с требованием не допустить его рейдерского захвата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, больше сотни активистов выразили возмущение преступными действиями киевской власти, с разрешения которой рейдеры заварили окна книжного магазина металлическими плитами, а в придачу заблокировали вход двумя грузовиками.

Возглавили акцию протеста руководитель Киевской городской партийной организации «ВО «Батьківщина», народный депутат от БЮТ Анатолий СЕМИНОГА, председатель фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА и депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ.

«Сегодня мы являемся свидетелями, по-видимому, новой формы рейдерства, когда оно уже перешло такую фазу, когда практически последнюю площадку культуры сегодня пытаются отобрать», - заявил А.СЕМИНОГА, отметив, что БЮТ активно поддерживает трудовой коллектив и сделает все для того, чтобы сохранить последний книжный магазин на Крещатике.

А.СЕМИНОГА отметил, что считает захват «Сяйва» «циничным преступлением», ведь есть ряд решений, не разрешающих его приватизацию.

«Это решение сессии Шевченковского райсовета, которое отменило приватизацию магазина, протест прокуратуры и обращение в суд, запрещающие любые действия с магазином», - объяснил народный депутат.

В свою очередь А.БРИГИНЕЦ допустил, что захват «Сяйва» - это ничто иное, «как проверка киевлян на сознание командой ЧЕРНОВЕЦКОГО».

«Все то, что мы видим, - это наказание за плохое поведение, за то, что они не уступают бизнесу», - сказал он.

Т.МЕЛИХОВА обратилась ко всем жителям Киева с просьбой дать отпор «длинноруким ворам».

«От того, как общественность станет на защиту «Сяйва», зависит, будут ли орудовать в Киеве и дальше рейдеры, в которых уши торчат с Блока Черновецкого и Партии регионов», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля народный депутат Кирилл КУЛИКОВ заявил об очередной попытке захвата книжного магазина "Сяйво" в центре Киева. "Свыше 100 человек крепкого телосложения проникли внутрь помещения, выбросили на улицу персонал книжного магазина и устанавливают металлическую входную дверь на месте сломанной. Директора, его заместителя, юриста и продавцов силой вытолкали на улицу", - утверждал К.КУЛИКОВ.

В свою очередь 23 февраля Ростислав КОРНИЕНКО, представители которого с 19 февраля находятся в помещении магазину "Сяйво", заявил, что является законным директором магазина.

Между тем еще 31 декабря 2009 г. в столичной прокуратуре сообщили об опротестовании решения Шевченковской райгосадминистрации, которым завершена незаконная процедура приватизации помещения ООО книжный «Магазин «Сяйво».

25 февраля Шевченковский районный в г. Киеве совет отменил свое решение от 30 августа 2007 года о приватизации нежилого помещения по адресу ул. Большая Васильковская, 6, где расположен книжный магазин „Сяйво”.