Акимова не прочь стать представителем Януковича в лагере Тимошенко

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова заявляет о готовности Президента Виктора Януковича к конструктивному диалогу с премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом она сказала в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» 26 февраля.

«Виктор Федорович готов на диалог, но вопрос в том, готова ли Юлия Владимировна к конструктивному диалогу. Но отсутствие ее и фракции БЮТ на инаугурации показывает, что она к такому диалогу не готова», – сказала она.

По мнению Акимовой главной темой такого диалога должна стать стратегия выхода Украины из кризиса, стратегия развития внутренней и внешней политики, а также поиск консенсуса для выведения страны из той сложной экономической ситуации, в которой она находится, пишет Обком.

Акимова также сообщила, что в Администрации обязательно будет человек, который будет заниматься связями между Кабинетом Министров и Администрацией, не исключив, что таким человеком будет она.