Тимошенко публикует доказательства из своего иска о фальсификации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обнародовала документы своего искового заявления в Высший административный суд Украины о фальсификациях на выборах Президента.

Как сообщается на официальном сайтепремьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в материале "Послесловие: Выборы. Нарушения. Суд", решение об обнародовании документов принято в связи с тем, что Высший административный суд Украины отказался от проведения публичного рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО, а также от рассмотрения доказательной базы фальсификаций, которые были собраны в 9 томах.

"Для общества выражение "системные масштабные фальсификации" осталось общей фразой из учебных пособий, которую при других обстоятельствах можно было бы назвать политической декларацией и даже согласиться в этом с многими экспертами, если бы не реальные его содержание, факты и люди. Мы решили, что открытие некоторых материалов одного из 9 томов доказательств, которые были переданы в Высший админсуд, но так и не стали предметом публичной огласки, позволит каждому из посетителей Официального сайта Юлии ТИМОШЕНКО убедиться в том, как нагло оппоненты из Партии регионов "обеспечивали" своему лидеру победу", - говорится в материале.

На сайте отмечается, что главным средством подтасовки результатов стал Государственный реестр избирателей Украины. "За ведение реестра отвечают местные органы власти, то есть государственные администрации, руководители которых подчинены Президенту, на тот момент Виктору ЮЩЕНКО (а он, как известно, одновременно выдвигался и в кандидаты, и развернул уже во время второго тура голосования свой административный ресурс в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА). Несмотря на то, что представители Ю.ТИМОШЕНКО предоставили участковым и окружным избирательным комиссиям необходимые изменения, в день голосования списки граждан остались в первичном варианте – отсюда "двойники" и дополнительные списки для голосования, которые были зеркальной копией основных списков. Именно на этом были основаны все остальные механизмы фальсификаций, в том числе так называемые "карусели"", - говорится в материале.

На сайте, в частности, размещены фото- и видеоматериалы, а также приводятся ксерокопии документов, которые свидетельствуют об организации массового подвоза избирателей и попытках представителей Ю.ТИМОШЕНКО противостоять фальсификациям. В материале приводятся примеры только по одному городу – Днепропетровску.

"Становление честных выборов проходило в нашем государстве чрезвычайно сложно. Но если не анализировать честность проведенных выборов, не анализировать все доказательства и все составляющие, которые могут доказать честность или нечестность выборов, мы никогда не сможем утверждать, что воля народа действительно воплощена в жизнь и что власть в нашем государстве является легитимной", - говорится в материале.