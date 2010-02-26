БЮТ пока видит танцульки вокруг Януковича

Заместитель руководителя фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что БЮТ будет находиться в оппозиции к новому Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, независимо от существования или распада нынешней коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ сказал сегодня во время пресс-конференции.

«Блок Юлии Тимошенко, независимо от того, распадется коалиция или коалиция дальше будет существовать, будет оставаться в оппозиции к курсу ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, если сохранится коалиция в нынешнем формате, то Президент сможет назначать в правительство только министра обороны и министра иностранных дел; а если коалиция распадется, то БЮТ будет в оппозиции к В.ЯНУКОВИЧУ как парламентская сила.

В то же время, отметил С.СОБОЛЕВ, очень многое будет зависеть от тех политических сил, которые входят в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона». «К сожалению, пока мы видим одно – танцульки вокруг Виктора ЯНУКОВИЧА с предложениями, кто же будет премьер-министром в коалиции ЯНУКОВИЧА», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что на сегодняшний день фракция НУ-НС ведет торги с Партией регионов о назначении премьер-министром Арсения ЯЦЕНЮКА или Виктора ЮЩЕНКО.

«Уже началось борьба между Арсением ЯЦЕНЮКОМ и Виктором ЮЩЕНКО за то, кто же будет в коалиции с ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром в правительстве, который сформирует эта коалиция», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, сегодняшнее испытание оппозицией эти политики не прошли. «Не успел ЮЩЕНКО распроститься с властью Президента, как он начал торги с ЯНУКОВИЧЕМ за новые должности и новые конфигурации в парламенте. Не успел ЯЦЕНЮК проиграть президентские выборы, как он начал торги за должность премьер-министра в коалиции с ЯНУКОВИЧЕМ», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По словам заместителя лидера фракции БЮТ, подобные торги для его политической силы являются неприемлемыми. «Не стоит вопрос о торгах за должность премьер-министра в пределах этой коалиции. Уже фактически объявлены торги за должность премьер-министра в рамках новой коалиции, если она состоится, – Блок Литвина, КПУ, Партия регионов и НУ-НС. Мы в этих играх участвовать не будем», - заявил С.СОБОЛЕВ.